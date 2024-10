Rapina un uomo nel parcheggio di Aldi e poi ruba nel supermercato: preso

Verona, un giovane di 25 anni è stato arrestato dalla polizia e denunciato per rapina e furto aggravato.

Ha raggiunto alle spalle un uomo, lo ha colpito facendolo cadere a terra e gli ha sottratto lo zaino; poi, noncurante del fatto che un passante avesse allertato la polizia segnalando la rapina, è entrato all’interno di un supermercato, ha rubato diversi generi alimentari e, infine, ha aggredito gli agenti delle Volanti che lo avevo bloccato all’uscita. Il giovane, un cittadino marocchino di 25 anni, è stato però arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per rapina e furto aggravato.

È accaduto ieri, domenica 21, poco dopo le 18, in viale del Lavoro. A dare l’allarme è stato un passante che ha contattato la centrale operativa della Questura dopo aver notato il cittadino straniero che colpiva un uomo di mezza età che si trovava nel parcheggio, facendolo cadere a terra, per poi rubargli lo zaino. A quel punto, il malvivente è entrato all’interno del supermercato “Aldi”, ha riempito lo zaino e le tasche di generi alimentari e altri prodotti ed è uscito senza pagare, inseguito dall’addetto alla vigilanza che ne aveva notato i movimenti sospetti.

Ad attenderlo gli agenti.

Ad attenderlo, nel parcheggio del supermercato, il 25enne ha però trovato gli agenti delle Volanti che l’hanno subito bloccato. Nelle tasche dell’uomo e nello zaino, gli operatori hanno rinvenuto calze, birra e altri generi alimentari appena sottratti dal supermercato, in parte danneggiati e non più rivendibili.

Il cittadino straniero, che sin da subito si è dimostrato agitato ed insofferente al controllo, ha colpito ripetutamente gli agenti nel tentativo di scappare e ha proseguito con il suo atteggiamento aggressivo anche all’interno della vettura, colpendo con numerosi calci e pugni il finestrino posteriore e il plexiglass divisorio.

Al termine degli accertamenti, il 25enne – irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio – è stato arrestato per resistenza a Pubblico ufficiale e denunciato per rapina e furto aggravato. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto.