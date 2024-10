“Novecento” al Teatro Laboratorio: il viaggio onirico di Baricco in versione Jazz.

“Novecento” al Teatro Laboratorio: il viaggio onirico di Baricco in versione Jazz andrà in scena sabato 26 alle 21 e domenica 27 ottobre alle 17. Si tratta del capolavoro di Alessandro Baricco, considerato un classico del teatro italiano contemporaneo. In questa trasposizione il monologo si traduce in un viaggio musicale e teatrale raffinato e sperimentale di jazz recitato e di recitazione jazzata.

Un viaggio alla ricerca di nuovi linguaggi e di nuovi stimoli che scivola sull’Oceano delle magiche note, musica dal vivo, miscelata alla forza magistrale e onirica del racconto del “pianista sull’oceano”. Un viaggio istoriato, che trasforma la parola in immagini suggestive, disegnate dall’artista Cosbru e proiettate sulla scena e che la funambolica interpretazione recitativa di Manuele Morgese restituisce con coinvolgente coerenza.

Novecento è un testo nato per un attore, per un regista e per il teatro e trova sul palcoscenico tutta la forza e la poetica della scrittura di Baricco. Ispirato al film di Tornatore “La leggenda del pianista sull’Oceano”, questo nuovo allestimento di Novecento, in un impasto scenico di arti visive, musica, recitazione e giochi di regia, dona al testo di Baricco nuove forme, colori ed emozioni.

Diretto e interpretato da Manuele Morgese con Walter Monteleoni (pianoforte) e Matteo Costanzi (tromba). Produzione Teatro Zeta. Prenotazioni biglietteria@teatroscientifico.com. Biglietto intero euro 12 ridotto 8 (under 25 e over 65), studenti euro 5. Persona con disabilità + accompagnatore 1 euro + 1 euro. Info.