Stop al caldo, arrivano i temporali. Ma l’estate non è finita

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

A inizio settimana abbiamo rilevato temperature anche di 37° con punte di 38° nelle nostre zone, per l’afflusso di una massa d’aria calda proveniente direttamente dall’Africa.

Previsioni meteo per il weekend a Verona.

Per sabato tempo discreto ancora sulle nostre zone in attesa di una saccatura oceanica che interesserà il nord ovest. Temperature ancora estive con massime sui 32 o 33° nelle nostre zone, minime sopra i 20°, venti deboli occidentali. Per domenica ecco che la saccatura coinvolgerà anche la nostra regione, con un peggioramento delle condizioni meteo. Temporali saranno possibili nel corso del giorno partendo da occidente. Non avremo precipitazioni omogenee in tutto il territorio, ma in alcune zone ci saranno forti precipitazioni anche con grandinate, in altre meno. Venti in rinforzo ed in rotazione da levante come bora nelle zone temporalesche e temperature in deciso calo, infatti le massime di domenica non dovrebbero oltrepassare i 25 o 26° circa.

Tendenza.

Per lunedì ci potrebbero essere precipitazioni residue nella prima parte del giorno, in seguito è atteso un miglioramento con ampie schiarite, temperature sui 26 o 27° di massima, quindi sotto la media. In seguito se le conferme troveranno riscontro, dovremmo avere il ritorno di un caldo più sopportabile con temperature attorno ai 32° circa.

Nell’immagine la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)