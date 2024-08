Con la moto contro il camion dei rifiuti, un ferito grave a Isola della Scala

Incidente tra moto e camion dei rifiuti a Isola della Scala.

Incidente tra moto e camion dei rifiuti alle primissime luci dell’alba di oggi, sabato 17 agosto, a Isola della Scala. Erano quasi le 5 quando i due mezzi, la moto e il camion della nettezza urbana, si sono scontrati, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano la statale 12, in località Pellegrina.

Ad avere la peggio il motociclista: i soccorritori del Suem 118, giunti sul posto con ambulanza e automedica, lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Presenti, per accertare la dinamica di quanto accaduto, anche i carabinieri.

(notizia in aggiornamento)