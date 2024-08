Schianto frontale tra auto sulla rotonda a Peschiera, sei i feriti: due sono bambini

Incidente frontale tra due auto a Peschiera del Garda.

Incidente frontale tra due auto, sulle quali viaggiavano sei turisti, a Peschiera del Garda nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 agosto. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, poco prima delle 17 i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano la regionale 11, all’altezza della rotonda di fronte al campeggio Bell’Italia di Peschiera.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento veronese di Bardolino e mantovano di Castiglione delle Stiviere, e i soccorritori del Suem 118 con ambulanze e automedica. Il bilancio dell’incidente è di sei persone ferite, tra cui due bambini, uno di pochi mesi, trasportate in codice giallo negli ospedali di Borgo Trento e Peschiera. Per scongiurare il pericolo d’incendio durante le operazioni di soccorso è stato steso un letto di schiuma sotto i veicoli. Presente anche, per i rilievi, la polizia locale e i carabinieri.

(notizia in aggiornamento)