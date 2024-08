Vende 50 euro di hashish a una minorenne, 19enne arrestato per spaccio

San Bonifacio, 19enne colto sul fatto mentre vende 50 euro di hashish a una ragazza minorenne: arrestato per spaccio.

Erano da poco trascorse le 14 del 15 agosto, quando i carabinieri di San Bonifacio, nel corso del servizio di controllo del centro, hanno sorpreso un 19enne, italiano e del luogo, proprio nell’atto di cedere circa 9 grammi di hashish a una giovane minorenne, per un corrispettivo di 50 euro: arrestato per spaccio.

Prontamente, i militari dell’Arma procedevano agli approfondimenti del caso e nel corso della perquisizione personale a carico del giovane hanno rinvenuto e sequestrato la somma poco prima ricevuta, altri 56 grammi di hashish e un bilancino elettronico. Per il 19enne è scattato immediatamente l’arresto in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti, con l’aggravante della minore età dell’acquirente.

Informata la Procura della Repubblica l’arrestato é stato posto agli arresti domiciliari presso la propria residenza in attesa di comparire avanti al Giudice del Tribunale di Verona nei prossimi giorni.