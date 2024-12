Meteo a Verona, sole e cielo sereno negli ultimi giorni dell’anno

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana e per Capodanno.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend e per Capodanno.

Situazione.

Un potente anticiclone domina su tutta l’Europa centrale e il bordo meridionale protegge anche le nostre regioni, apportando tempo stabile bello e relativamente freddo per il periodo, in particolare durante la notte e le prime ore del mattino.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato cielo sereno o al massimo velato, da mattina a sera, non ci sono pertanto variazioni da segnalare, i venti tendono a orientarsi da est e le temperature rimangono stabili o al limite in lieve ulteriore aumento, vicine alle medie del periodo ma solo grazie alle minime della notte.

Per domenica altra splendida e molto soleggiata giornata di inverno, cieli sereni o al massimo quasi sereni da mattina a sera su tutta la provincia. Venti deboli da est e temperature che tendono ad aumentare, posizionandosi su valori leggermente superiori alle medie del periodo.

Tendenza.

Fino al termine dell’anno non si prevede alcun cambiamento con alta pressione in gran forma, l’unica variante potrebbe essere dettata dal ritorno di foschie o nebbie. Difficile fare una previsione oltre metà settimana. Ci potrebbe essere un peggioramento con il ritorno di piogge al piano e un po’ di neve in montagna ma naturalmente rimane solo un’ipotesi. Il vero inverno rimane lontano e non pare avere alcuna intenzione di arrivare nelle nostre zone, in linea con il trend ormai consolidato dell’ultimo decennio.