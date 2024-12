Chiude dopo 14 anni Meteo Caprino, il social delle previsioni del veronese

Dopo 14 anni chiude Meteo Caprino, il popolarissimo social delle previsioni del veronese gestito da Nicola Bortoletto.

L’ha annunciato insieme agli auguri di Natale, tra la sorpresa dei suoi numerosi e fedelissimi “seguaci”: Meteo Caprino Veronese, popolare pagina di previsioni del tempo (con più di 80mila follower su Facebook, per esempio) creata e gestita da Nicola Bortoletto, chiude. O almeno si prende una pausa. Il motivo? Troppe polemiche o addirittura prese in giro, spiega lo stesso Bortoletto, che alla fine “tolgono la voglia”.

Non vedremo più, quindi, le previsioni “alla portata di tutti”, scritte in un linguaggio comprensibile ma nello stesso tempo con grande accuratezza e rigore scientifico. Basta “camelasso”, terrore di ogni estate, e basta “musso”, basta “bogoni” e “balene”, almeno per un po’. Un’avventura nata qualche anno fa per passione e portata avanti con entusiasmo che rischia di finire qui, per colpa dei “soliti noti” (e ignoti) leoni da tastiera. Lasciando orfani delle loro previsioni tutti i veronesi, sia i “caldofili” che i “freddofili”.

Il messaggio di Meteo Caprino Veronese.

Questo il messaggio che Nicola Bortoletto, alias Meteo Caprino Veronese, ha scritto ai suoi fedelissimi:

“Carissime amiche e amici di Meteo Caprino Veronese vorrei augurare a voi e alle vostra famiglie un sereno Natale e spero che Babbo Natale vi abbia portato quello che avete desiderato. Per me niente neve anche quest’anno, si vede che sono stato troppo monello.

Come avrete notato negli ultimi mesi ho ridotto praticamente a zero le pubblicazioni dei post per vari motivi che vanno dagli impegni lavorativi che sono fortunatamente cresciuti fino alle polemiche che ultimamente qualsiasi post aveva generato. Meteo Caprino era nata ormai 14 anni per rilassarmi in un periodo molto brutto per me e una cosa rilassante sarebbe dovuta rimanere e cosi è stata fino a quest’anno. Se manca questo spirito, se manca la voglia di leggere i commenti per evitare di trovare polemiche o, peggio, prese in giro (ma quelle di solito arrivano in privato) allora manca il motivo fondante della pagina: divertirsi facendo un servizio GRATIS per chi mi seguiva. E se manca il motivo fondante per cui ho creato la pagina, manca anche la voglia di tenerla aperta.

Quindi a tutti i “fedelissimi lettori” (cit.) Volevo dire grazie per questi anni assieme e vi lascio con un arrivederci… ogni tanto qualcosa magari lo pubblicherò e chissà magari questa è solo una pausa (anche se lunga) e torneremo “più forti di prima” ma per ora l’avventura Meteo Caprino, si prende del tempo e va “in ferie”. La pagina rimane comunque attiva quindi mantenete “il mi piace” che non se sa mai.

Per adesso GRAZIE DAVVERO per questi 14 anni assieme. Ciaoooooo!!!“