Anche da Verona corse straordinarie per il Capodanno di Venezia

Corse straordinarie di treni regionali anche da Verona per il Capodanno di Venezia.

Corse straordinarie anche da Verona in occasione del Capodanno a Venezia. Regionale, in accordo con Regione Veneto, ha previsto più treni Regionali e metropolitani sulle principali linee del Veneto oltre il consueto orario di termine, così da consentire un più agevole deflusso dei viaggiatori dopo la mezzanotte. Saranno oltre 60 i ferrovieri in servizio durante la notte per consentire ai turisti ed ai cittadini del Veneto il ritorno a casa dopo i tradizionali fuochi sulla laguna veneziana.

Complessivamente saranno 16 le corse Regionali in più destinate a Conegliano, Verona, Portogruaro, Padova, Rovigo, Treviso, Castelfranco Veneto e servizi a spola per e da Mestre, con fermate in tutte le stazioni delle linee percorse per un totale di circa 11 mila posti aggiuntivi. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale di assistenza che, in collaborazione con la Security e la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine dei treni Regionali in partenza.