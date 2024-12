Mercatini di Natale, niente record: sfiorato il milione di presenze in via Pallone. “Al lavoro per migliorare”

Primo bilancio dei Mercatini di Natale di Verona nella nuova location di via Pallone: sfiorato il milione di presenze.

Nuova edizione e nuova location dei Mercatini di Natale, a palazzo Barbieri è tempo di bilanci, a conclusione dell’inedita esperienza 2024 in via Pallone lungo le mura storiche della città, patrimonio Unesco.

La soluzione trovata, assicura l’amministrazione comunale, “ha garantito non solo una migliore gestibilità dell’evento, da sempre attrattore di importanti flussi di visitatori, ma anche il mantenimento di risultati rilevanti in termini di presenza di pubblico, nonostante un inizio segnato dal mal tempo e dalla mancanza quest’anno del ponte dell’8 dicembre“.

I dati finali della manifestazione sono stati illustrati dal presidente del Comitato per Verona Luciano Corsi alla presenza delle assessore al Commercio Alessia Rotta, alle Politiche sociali e Terzo settore Luisa Ceni e alla Sicurezza Stefania Zivelonghi.

Le eccedenze alimentari destinate alla Ronda della Carità.

Presenti anche Paolo Caldana per Confcommercio Verona e Paolo Bissoli e Alessandro Torluccio di Confesercenti. Inoltre, Mara Mascagno presidente della Ronda della Carità, a cui sono state destinate dagli organizzatori, a chiusura ieri dei Mercatini di Natale, tutte le eccedenze alimentari, a supporto della quotidiana attività di aiuto svolta in favore delle persone più fragili alle quali spetta un piatto caldo ma anche un luogo inclusivo e accogliente dove condividere questo momento.

“E’ importante ribadire che i mercatini hanno trovato una diversa collocazione per motivi di sicurezza – sottolinea l’assessora al Commercio Alessia Rotta – perché non era più possibile realizzarli nelle location originarie. Grazie alla collaborazione del Comitato per Verona, Confesercenti e Confcommercio tutto è stato gestito al meglio, anche se restiamo aperti al confronto per continuare a lavorare insieme nella direzione di un ulteriore miglioramento. Da evidenziare la positiva convivenza che si è venuta a creare in via Pallone fra la mensa della Ronda della Carità e i Mercatini di Natale. Nonostante la negatività dei più scettici, infatti, tutto è andato bene e oggi anche oltre, con la destinazione delle eccedenze alimentari in favore di chi ogni giorno è seguito e supportato dalla Ronda”.

Fallito l’obiettivo del milione di presenze in via Pallone.

“In via Pallone dal 15 novembre sono transitate 890 mila persone, che sommate alle 140 mila registrate fino ad oggi dalla Pista del ghiaccio allestita all’ex Arsenale e che resterà aperta fino al 31 gennaio – dichiara Luciano Corsi, presidente del Comitato per Verona – confermano i numeri di presenze delle passate edizioni, con quote complessive intorno al milione di visitatori. La proposta 2024 ha trovato l’adesione di numerose realtà associative e aziende che hanno scelto e partecipato alla realizzazione, dagli allestimenti alla vendita di prodotti. Tutte attività che sono state reperite al 90% sul territorio. Ricordo che l’intento della progettualità dei Mercatini era in origine quella di creare una nuova stagionalità, in grado di rilanciare tutti gli aspetti della città di Verona, che prima di questa manifestazione, nei mesi fra novembre e dicembre, non registrava numeri così importanti di presenze e vitalità del centro cittadino”.

“La direzione intrapresa è quella giusta”.

“E’ stato realizzato un lavoro di rete di cui hanno beneficiato tutti – precisa l’assessora alle Politiche sociali e Terzo settore Luisa Ceni – dai soggetti coinvolti nella manifestazione, alla città, fino ad arrivare a quanti sono più nel bisogno e che, attraverso la donazione delle eccedenze, ne potranno usufruire alla mensa della Ronda della Carità. Un gesto di grande valore volto non solo al recupero ma anche la dono di alimenti che altrimenti andrebbero buttati. Tutto è migliorabile, ma la direzione intrapresa è importante a va continuata”.

“Mensa della Ronda e Mercatini sono l’esempio tangibile di come realtà diverse possono coesistere – dichiara l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi –. Un risultato frutto di una gestione puntuale, ragionata e condivisa fra le parti, orientata al meglio di tutti i soggetti interessati. Per quanto riguarda la viabilità, al di là di alcune problematiche registrate nel primo fine settimana, a cui sono seguiti immediati provvedimenti, tutto è andato per il meglio, confermando la positività della scelta fatta con la nuova loc ation in via Pallone. Per la sicurezza invece, obbiettivo centrato. Non abbiamo infatti dovuto affrontare le difficoltà di gestione dei flussi verificatisi nelle passate edizioni”.

“Verona è una città accogliente – precisa Mara Mascagno presidente della Ronda della Carità –, prova ne è stata la capacità di commistione delle due realtà, Mercatini di Natale e mensa. Tutto è andato bene. Nel periodo della manifestazione sono stati distribuiti quasi 700 pasti, senza il generarsi di alcuna situazione problematica. Ringrazio l’amministrazione per l’opportunità che è stata data e la fiducia che è stat riconosciuta a questo progetto”.

Mercatini di Natale in via Pallone per i prossimi 5 anni.

Dopo la firma dei giorni scorsi della nuova convenzione 2025-2029 per l’affidamento dei Mercatini di Natale al Comitato per Verona, che li ha ideati e gestiti fin dal 2008 e che anche nei prossimi 5 anni avranno luogo in via Pallone, si è già iniziato a pensare ai possibili miglioramenti da appartare fin dalla prossima edizione.

Come precisato dall’assessora al Commercio Alessia Rotta, già da inizio anno sarà convocato un tavolo tecnico con il Comitato per Verona, per arrivare ad una progettualità definita entro marzo.