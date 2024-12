Capodanno a Verona con XFactor, conto alla rovescia in piazza Bra: programma e ospiti. Nei quartieri 12 eventi

Capodanno in piazza Bra a Verona con i finalisti di XFactor e in diretta su RTL: il programma dell’evento.

Verona prepara gli eventi di Capodanno, quello in piazza Bra con i protagonisti di XFactor e quelli dislocati nei diversi quartieri cittadini. Con il capodanno dedicato agli anziani realizzati 12 eventi diversi, che intratterranno moltissime persone. Sono oltre 850 le persone che si sono iscritte alle feste promosse nelle Circoscrizioni.

Ma anche piazza Bra si prepara ad accogliere il nuovo anno a partire dalle 22. L’evento, organizzato dal Comune di Verona con Fondazione Arena di Verona e Arena di Verona Srl, vede la produzione di Doc Live per un Capodanno con conduttori e dj di RTL 102.5 e gli artisti finalisti di X Factor.

Il programma di Capodanno è stato presentato dagli assessori Jacopo Buffolo e Luisa Ceni insieme a Francesca Cheyenne di RTL 102.5 e Barbara Ferro consigliera del cda Arena srl.

Assessore Jacopo Buffolo: “Questo importante momento rituale ci vede quest’anno co-organizzatori insieme a Fondazione Arena di Verona e ad Arena di Verona srl assieme ad altri operatori del settore presenti sul nostro territorio. La serata in piazza Bra è pensata per un’ampia comunità, si rivolge ad un pubblico trasversale, dai residenti, ai turisti, dai giovanissimi alle famiglie. Nella scelta del programma abbiamo voluto valorizzare gli artisti giovani, e anche quest’anno abbiamo dei giovani emergenti che appartengono al nostro territorio come Lorenzo Salvetti e The Foolz che, anche se non sono arrivati primi, si sono posizionati molto bene al celebre talent show XFactor. Sarà un grande piacere averli sul nostro palco assieme a Mimì, ai Patagarri e ai Les Votives”.

Assessora Luisa Ceni: “Più che positivo il risultato raggiunto nel numero di eventi messi a segno sul territorio per un capodanno dedicato agli anziani davvero diffuso. Sono oltre 850 le persone che si sono iscritte alle feste promosse nelle Circoscrizioni, anche grazie all’impegno delle associazioni del territori.

Il Capodanno nelle circoscrizioni.

Quest’anno sono proposti 12 eventi diversi, che faranno divertire, ballare, cantare, cenoni e che vedranno riunite moltissime persone ad un prezzo popolare di 20 euro. Il format che abbiamo introdotto, diversamente da quello replicato per moltissimi anni con un’unica festa in Zai, ci consente di promuovere nei quartieri un carnet di eventi dove cittadine e cittadini si sentono più a loro agio e hanno l’occasione di fare nuove amicizie – sottolinea l’assessora –. Con questa proposta, inoltre, siamo riusciti anche risparmiare rispetto al passato. Tutto ciò è infatti possibile grazie al coinvolgimento di tante associazioni del Terzo settore che ringrazio moltissimo, come ringraziamo tutti i volontari che dedicano la loro serata dell’ultimo dell’anno a far divertire gli altri”.

Capodanno in piazza Bra con XFactor: programma e ospiti.

Sul palco, un cast d’eccezione: Francesca Cheyenne, Diego Zappone, Simone Palmieri e Jessica Brugali, voci storiche di RTL 102.5, guideranno la serata con la loro energia contagiosa. Tra i protagonisti musicali, spicca la vincitrice di X Factor 2024, Mimì Caruso.

Ad arricchire la serata, si esibiranno anche: The Foolz, la band veronese che ha conquistato il pubblico di X Factor con la loro energia rock e originalità, Lorenzo Salvetti, giovanissimo talento veronese di 17 anni, finalista del talent show, noto per le sue interpretazioni intense e la sua capacità di emozionare al pianoforte, Les Votives, gruppo distintosi per la loro musicalità, creatività e presenza scenica e I Patagarri, band che ha portato una ventata di freschezza e innovazione sul palco di X Factor.

A mezzanotte, spazio alla musica del passato con il fantastico dj set “’70 ’80 ’90 all’Ora” a cura di Massimo Alberti, per scatenarsi fino a tarda notte. La festa in piazza inizierà alle 22, con la possibilità di seguire l’evento live in tv e radiovisione a partire dalle 22.45 su RTL 102.5 e su Telearena, media partner locale.

Barbara Ferro consigliera del cda Arena srl: “FAV e Arena di Verona srl hanno aderito con piacere alla organizzazione a fianco dell’amministrazione comunale del concerto di Capodanno in piazza Bra, come già avvenuto in passato, in totale assonanza con l’obiettivo di promozione della musica, in primis lirica, in particolare in questo anno di celebrazioni della nomina 2023 da parte dell’Unesco, del canto lirico come Patrimonio immateriale dell’Umanita’, ma anche sinfonica e pop. FAV e la sua controllata Arena di Verona sono attori importanti per lo sviluppo culturale ed economico della città ed accolgono favorevolmente il coinvolgimento in eventi musicali che abbiano anche un riflesso sociale in linea con i principi di sostenibilità a cui si ispirano”.

La diretta di RTL.

Francesca Cheyenne, RTL 102.5: “Sarà dieci anni che trascorro il Capodanno sul palco di Verona la mia città, sono sempre molto felice e onorata, soprattutto da quando mi ci sono ritrasferita. Insieme ai miei colleghi dalle ore 22 faremo un po’ di animazione per arrivare alle 22.45 in cui inizierà la diretta di RTL. Lo spettacolo sarà in diretta a partire da quell’ora fino alle 2.00. Sul palco come già anticipato gruppi emergenti ma già tanto amati. A mezzanotte l’atteso momento del countdown con a seguire massimo Alberti con il suo djset. Un Capodanno, davvero vario, eterogeneo, dedicato a tutte e tutti perché noi che siamo in piazza dal palco vediamo quanto ampia è la varietà di persone che amano partecipare a questa grande festa collettiva”.

Il Capodanno di Verona è organizzato dal Comune di Verona, Fondazione Arena di Verona e Arena di Verona Srl con la produzione di Doc Live e la comunicazione di Studioventisette. Media partner: L’Arena, Telearena e Radioverona.