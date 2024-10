Alberi pericolanti, riaperta in anticipo la provinciale Verona-lago

Riaperta la strada provinciale 5 Verona-lago tra Pastrengo e Lazise.

Dopo essere stata chiusa nei giorni scorsi a causa di un albero caduto sulla carreggiate e di altre piante considerate pericolanti, la strada provinciale Verona-lago è stata riaperta con largo anticipo.

“È stata riaperta questa mattina – comunica la Provincia di Verona – la strada provinciale 5 nel territorio di Pastrengo, chiusa giovedì a causa della caduta di una pianta sulla carreggiata. La riapertura segue il completamento delle opere di messa in sicurezza di altre piante individuate come potenzialmente pericolose per i mezzi in transito”.