Tessere per i cassonetti Amia, via alla distribuzione: ecco come funziona

Verona, da lunedì 14 ottobre la distribuzione delle tessere per i cassonetti Amia ai cittadini di Porto San Pancrazio.

Apre lunedì mattina, 14 ottobre, alle 9, all’Area Poggi di via 28 Marzo a Verona, l’ecosportello temporaneo che distribuirà ai cittadini di Porto San Pancrazio le tessere necessarie per aprire i cassonetti ad accesso controllato: sarà operativo fino al 30 novembre con orario dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 tutti i giorni tranne la domenica.

Il servizio di raccolta combinato con cassonetti ad accesso controllato e raccolta porta a porta approda infatti nel quartiere di Porto San Pancrazio. Da metà novembre, i vecchi contenitori saranno sostituiti dai nuovi ad accesso controllato apribili con l’apposita tessera (da ritirare obbligatoriamente entro metà novembre) oppure App. La nuova raccolta inizierà tra circa un mese ma l’informazione e il coinvolgimento delle utenze domestiche e non domestiche sono già iniziate.

Il libretto informativo.

Un libretto informativo, che spiega in dettaglio ciò che serve sapere per far fronte al cambiamento, è stato distribuito nelle cassette postali di tutte le utenze coinvolte le scorse settimane e cartelli informativi sono affissi in molti negozi e attività del rione. Inoltre, per garantire un presidio informativo e di servizio sul territorio, sono stati assunti nuovi tutor che hanno concluso il periodo di formazione e ora sono pronti a operare.

Si tiene lunedì, alle 20.30, anche la prima delle sei riunioni informative organizzate per presentare agli utenti i dettagli del nuovo servizio e rispondere alle domande. Si svolgeranno nell’aula magna della scuola Fava di via Marconi, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì rispettivamente il 14, 16 e 18 ottobre e il 4, 6 e 8 novembre. Trattandosi di uno spazio chiuso, la capienza è limitata a circa 100 persone a sera.

I tempi.

Tra il 14 e il 16 novembre, tutti i cassonetti per la carta e per plastica/lattine saranno ritirati. Stessa sorte toccherà, da lunedì 18, gradualmente, ai vecchi contenitori delle frazioni del secco e dell’organico che verranno sostituiti dai nuovi cassonetti ad accesso controllato. Contemporaneamente, inizierà il servizio di raccolta porta a porta di plastica/lattine e della carta: il mercoledì (dal 20/11) per carta e cartone e il giovedì (dal 21/11) per plastica e lattine.

L’orario di esposizione dei materiali per il ritiro è dalle 19 alle 21. Tornando ai cassonetti, in ogni nuova postazione, in mezzo ai contenitori ad accesso controllato, troverà posto il contenitore del vetro, che rimarrà ad accesso libero. L’area interessata dalla nuova modalità di raccolta dei rifiuti coinvolge circa 2.700mila utenze private e un centinaio di non domestiche e comprende il quartiere di Porto San Pancrazio, ad eccezione delle vie Rotari e Galilei, che per motivi logistici rientreranno nell’area della sesta circoscrizione che sarà la prossima interessata dal cambiamento, dai primi mesi del 2025.