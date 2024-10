Piante pericolanti, chiusa la provinciale 5 tra Pastrengo e Lazise

Cade una pianta sulla carreggiata, altre sono pericolanti: chiusa la strada provinciale 5 sul lago di Garda, tra Pastrengo e Lazise.

È stata chiusa dopo le 9 di questa mattina, giovedì 10 ottobre, la strada provinciale 5, sul lago di Garda, tra Pastrengo e Lazise, nel territorio di Pastrengo, a causa della caduta di una pianta sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici della Provincia di Verona e le forze dell’ordine.

Dal sopralluogo è emerso che anche altre piante vicine, all’interno di un terreno privato adiacente alla provinciale, potrebbero risultare pericolose soprattutto in caso di condizioni meteo particolarmente avverse. Il proprietario del terreno è già stato allertato. Per mettere in sicurezza le piante pericolanti la strada resterà chiusa fino al 15 ottobre. Resterà interdetto al transito anche lo svincolo con la provinciale 27a.