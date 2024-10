Ritorna “Valeggio Produce”: gastronomia, agricoltura e artigianato sul Mincio.

Al Mercato Ortofrutticolo di Valeggio sul Mincio, ritorna l’esposizione campionaria Valeggio Produce organizzata dalla Pro Loco Valeggio e dal Comune. Questa manifestazione fieristica dedicata all’agricoltura, all’artigianato e al commercio celebra quest’anno la sua XXIII edizione.

Durante i tre giorni della manifestazione il pubblico agli stand dei numerosi espositori vedrà macchinari e mezzi agricoli, attrezzi e dispositivi meccanici utili a migliorare le prestazioni e il rendimento del lavoro. Impiantistica innovativa, volta ad ottimizzare i consumi energetici, sia della casa che dell’azienda, con un occhio alle fonti rinnovabili e all’ecosostenibilità.

Agli stand enogastronomici si potranno gustare i piatti della tradizione locale e veronese mentre i Pastifici Artigiani e le Cantine di Valeggio sul Mincio serviranno il meglio dei prodotti tipici valeggiani: Tortellini e vini Doc del territorio.

Il programma.

Valeggio Produce conta ormai da anni sulla collaborazione e la partecipazione attiva di Coldiretti Verona che propone convegni di approfondimento su temi di particolare attualità e rilevanza per il mondo agricolo.

Giovedì 10 Ottobre il tema sarà “PAC 2025: situazione e novità” e “Coperture assicurative: la tutela del rischio“ per informare gli operatori del mondo agricolo su nuove legislazioni, opportunità di crescita e tutele.

Venerdì 11 Ottobre prende ufficialmente il via la prima serata di Valeggio Produce con l’apertura degli stand fieristici e la premiazione di alcuni tra agricoltori, artigiani e commercianti valeggiani, che si sono particolarmente distinti nelle loro attività, per meriti e longevità professionale.

Cucina pronta per servire un menù ricco di specialità con i cuochi dell’Antica e Rinomata Riseria Ferron, un’eccellenza dell’agroalimentare veronese, conosciuta in tutto il mondo. E quindi, risotto all’isolana e altri piatti della tradizione contadina, ideali per scaldare le tavola delle giornate autunnali.

Il pubblico delle serate di Valeggio Produce avrà anche modo di volteggiare sulle note delle tre brillanti orchestre che animeranno le serate della fiera: Gigio Valentino, Devis Ballerini e Maurizio Medeo.

Sabato 12 Ottobre, Coldiretti Verona ospiterà alcune classi delle scuole medie valeggiane con un laboratorio didattico per ampliare la conoscenza del mondo agricolo, delle sue pratiche e delle sue interconnessioni con la vita quotidiana e crescere consumatori consapevoli in grado di orientarsi nel mercato dell’agroalimentare.

Alle ore 11.30 il momento istituzionale dell’inaugurazione ufficiale, con le autorità e la visita agli stand espositivi.

Sabato sarà presente anche l’Azienda Agricola Baby Alpaca. I più piccoli potranno vedere da vicino questi simpatici animali, dar loro da mangiare e accarezzarli. Gli allevatori racconteranno le loro abitudini, dove e come vivono e ci mostreranno i prodotti che si ricavano dalla fibra del loro mantello.

Nei pomeriggi di Sabato e Domenica, dalle 16.30 alle 18.30 circa, l’Associazione Culturale La Quarta Luna APS coinvolgerà i più piccoli in interessati laboratori creativi, dove sperimentare la magia della natura. Giochi di travaso con cerali e legumi, mandala naturali con pigne, fogli, nocciole e acquerelli con i colori ottenuti da frutta, verdure e spezie.