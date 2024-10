“Verona weekend”: cosa fare e tutti gli eventi in città e provincia nel fine settimana

“Verona weekend”: cosa fare in città e provincia nel fine settimana da venerdì 1 a domenica 3 novembre.

Se vi state chiedendo cosa fare questo weekend dall’1 al 3 novembre a Verona, ecco qualche idea. In questo fine settimana di festa non mancano le occasioni per stare in compagnia. E Verona e la sua provincia offrono attività per tutti i gusti.

Storia e cultura.

Anche questo weekend Verona non manca di proposte inedite per scoprire luoghi nascosti della città o solo per vedere e rivedere i luoghi del cuore.

Musei Civici di Verona a 1 euro.

Domenica 3 novembre l’ingresso nei Musei Civici di Verona è di solo €1! L’iniziativa permette di visitare musei e monumenti a tariffa agevolata la prima domenica del mese da novembre a marzo. Le sedi coinvolte sono: Casa di Giulietta (i cui biglietti sono acquistabili sono online), la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, il Museo Archeologico al Teatro Romano, il Museo degli Affreschi “G.B. Cavalcaselle” e la Tomba di Giulietta. Non mancano all’appello anche il Museo di Castelvecchio, il Museo di Storia Naturale, il Museo Lapidario Maffeiano e la Torre dei Lamberti (previa prenotazione telefonica).

Musei Civici a € 1

Visita guidata “Sotto… Sottoriva” – Ponte Pietra

Sabato 2 novembre alle ore 17.30 passato e presente si incontrano in un’atmosfera romantica e popolana. Si potrà ripercorrere Sottoriva, raccontata da Berto Barbani.

Il tour darà la possibilità di visitare luoghi in esclusiva come alcuni cunicoli sotterranei che permetteranno di scoprire una parte di Verona persa per sempre. Con un “goto” di vino in mano, infine, si potranno conoscere le osterie che erano numerosissime.

Il costo è di € 12 compreso un bicchiere di vino e noleggio radio.

“Vivi Vintage” – Lazise

Dal 31 ottobre a l 3 novembre in Piazzetta Partenio a storia incontra lo stile con la fiera “Vivi Vintage”.

Nel cuore della città di Lazise all’interno della suggestiva location Dogana Veneta affacciata sul Porto Vecchio, si potrà rivivere le epoche passate grazie a “Vivi Vintage”, la grande mostra mercato del Vintage. Gli orari sono i seguenti: 30 Ottobre: 15:00-20.00 e dal 1° al 3 Novembre: 10:00-20:00.

Musica e spettacolo.

Tra tribute band e spettacoli a tema questo weekend a Verona e provincia non manca nel proporre diverse idee di intrattenimento.

Omaggio ad Ennio Morricone – Teatro Ristori

Sabato 2 novembre alle ore 21.15 le musiche composte da Ennio Morricone saranno protagoniste dell’omaggio del Maestro Diego Basso. Insieme a lui sul palco gli oltre centro artisti dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, del Coro Lirico Opera House e del Coro Pop Art Voice Academy.

La serata ripercorrerà le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema, insieme alla collaborazione con Sergio Leone.

Per citare alcuni titoli: Segreto del Sahara, Per un pugno di dollari, Il buono, il brutto, il cattivo, C’era una volta il west, The Mission e Nuovo Cinema Paradiso.

Tributo a Fabrizio De Andrè “Parole di Faber”- Teatro Nuovo

Sabato 2 novembre alle ore 21.00 il Teatro Nuovo di Verona propone un imperdibile concerto dal vivo dedicato interamente a Fabrizio De André. Il concerto, organizzato da un gruppo di professionisti esperti e appassionati, prevede l’esecuzione di tutti i grandi successi di De André, come “Bocca di Rosa”, “La Guerra di Piero”, “Andrea” e il “Pescatore”. Gli arrangiamenti utilizzati nello spettacolo sono fedeli alle versioni live e originali delle canzoni di Fabrizio De André, oltre alle versioni create in collaborazione con i PFM. La band che si esibisce nella serata sono I Notturni, che dal 2022 emozionano il pubblico nelle diverse città italiane. I biglietti partono da € 28,00

Nosferatu Horror Musical Cabaret – Bardolino

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del macabro è lo spettacolo proposto dal Teatro Corallo di Bardolino venerdì 1 novembre alle ore 20.45.

La Compagnia BIT rende omaggio al film con lo spettacolo teatrale ‘’Nosferatu Cabaret dell’Orrore” Musical Superdrama con la regia straordinaria di Jon Kellam che ha portato per primo in Italia il genere Superdrama. Lo spettacolo fa entrare lo spettatore nell’inquietante e visionario mondo psichico del regista Murnau.

Mostre da non perdere questo weekend a Verona.

Per chi preferisce passare un pomeriggio dedicato all’arte e alla cultura Verona ospita diverse mostre da non perdere.

Mostra “Mario Merz. Il numero è un animale vivente” – Galleria Achille Forti

Lo scorso mese è stata inaugurata una mostra in onore del centenario dalla nascita di Mario Merz. la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, con la Fondazione Merz di Torino ha inaugurato una mostra personale a lui dedicata. Il progetto espositivo costituisce un’occasione unica per ammirare i lavori iconici dell’artista in un allestimento inedito che non si limita a dialogare con l’ambiente, ma fa di esso uno spazio immaginifico, dal quale ogni forma si espande e prolifera come parte di un misterioso processo in perpetua trasformazione.

Il biglietto ha il costo di € 6,00 , dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30)

Mostra “Bloodchild. Scenes from a Symbiosis” – Fondazione Spazio Vitale

Fino al 16 novembre presso la Fondazione Spazio Vitale a Verona sarà esposta la mostra che ospita artisti come vana Bašić, Lynn Hershman Leeson, Oliver Laric e Sahej Rahal. Nel corso del XX secolo, il processo di digitalizzazione della società ha ulteriormente radicalizzato delle dicotomie insite nella cultura occidentale: quella tra esistenza e essenza, tra cose e informazioni, tra corpo e anima.

Ma è possibile una visione meno dicotomica e più organica del rapporto uomo-tecnologia? Su questo quesito si interrogano le opere d’arte in mostra.

L’ingresso è gratuito, dal lunedì al sabato dalle 14.00 alle 19.00.

Profumi e sapori del territorio.

Questo weekend può essere l’occasione perfetta per assaporare i piatti tipici della tradizione e i vini del territorio grazie a numerosi eventi a tema.

Cantine Fratelli Vogadori aperte – Negrar

Da sabato 2 novembre, fino al 10 novembre, sarà proposto il percorso Amarone Experience. a cantina sarà quindi aperta per condividere con i tantissimi appassionati la gioia del vino nuovo, delle ultime annate e di annate particolari per qualità come per i 3 Fradei, il nostro miglio vino: un vino da meditazione prodotto solo nelle annate migliori. Ci saranno 4 visite guidate, sia sabato che domenica alle ore 10.30 e alle ore 15. È richiesta la prenotazione e il costo dell’esperienza è di € 25,00

Venerdì 1 novembre e domenica 3 e 10 viene organizzata anche una passeggiata in Valpolicella.

Festa dei Sapori di San Martino – Legnago

Da domenica 3 novembre al via tradizionale festa a Legnago, nata per celebrare insieme la tradizione, il gusto e il divertimento. Il programma prevede molti eventi come la presentazione del libro “I Pittori Veronesi del ‘900”, show gastronomici e la tradizionale Camminata di San Martino, arrivata alla sua 31esima edizione.

Ci sarà anche musica, cibo e intrattenimento per i bambini. La Festa terminerà l’11 novembre, alle ore 20.00.