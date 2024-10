Lunedì 4 novembre: Verona ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale.

Lunedì 4 novembre: Verona ricorda il 4 novembre 1918, giorno in cui terminava la Prima Guerra Mondiale, e celebra le Forze Armate. Alla cerimonia, organizzata dalla Prefettura in collaborazione con il Comune e il Comfoter di Supporto dell’Esercito, che si svolgerà a partire dalle ore 10 in piazza Bra al Monumento Vittorio Emanuele, presenzierà il sindaco Damiano Tommasi insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili e militari cittadine.

Alle 10 la commemorazione sarà aperta con l’Alzabandiera. Seguirà alle 11.45 l’arrivo delle autorità e degli invitati, l’ingresso dei Labari e dei Gagliardetti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, la Resa degli Onori al Gonfalone della città di Verona e la Deposizione di corone ed Onori al Monumento “A tutti i Caduti di tutte le guerre”.

Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa, sarà data lettura della Motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare al Milite Ignoto a cura del presidente di Assoarma Verona Roberto Pellegrini.

Successivamente, sarà consegnata la Bandiera nazionale ad alcuni Istituti scolastici veronesi (Samicheli e Cangrande della Scala). Sarà anche l’occasione per visitare la mostra statica di mezzi e materiali di tutte le Forze Armate allestita per l’occasione in piazza Bra. Le celebrazioni termineranno alle 17.30 con la cerimonia dell’Ammainabandiera.

In caso di maltempo, dopo la cerimonia dell’Alzabandiera e Deposizione corone ed Onori al Monumento “A tutti i Caduti di tutte le guerre” in piazza Bra, tutti i convenuti si sposteranno nel loggiato della Gran Guardia.

Dalle 11.45 alle 18, al Circolo Unificato dell’Esercito in Castelvecchio, sarà possibile visitare la mostra di modellismo e uniformi storiche allestita da alcune associazioni locali e aperta gratuitamente alla cittadinanza.