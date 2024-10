Depressione e disturbi alimentari: a Verona due serate con gli esperti.

Depressione e disturbi alimentari: a Verona due serate con gli esperti su come fronteggiare ansia e attacchi di panico. Un incontro per riconoscere criticità comportamentali che nell’arco della vita possono impedire d’essere felici. Sul tema, complesso e spesso di non facile risoluzione, la Circoscrizione 1 propone nel mese di novembre due incontri formativi e di confronto, entrambi con inizio alle ore 20.45 alla Chiesa di San Domenico in via del Pontiere 30, a cui interverranno psicologi, psicoterapeuti e nutrizionisti. Gli incontri sono gratuiti e a libero accesso.

La prima serata, in programma martedì 5 novembre, avrà come tema “Ansia, attacchi di panico e depressione. Come riconoscerli e fronteggiarli per essere felici”. Interviene Alberto D’Auria, psicologo e psicoterapeuta. Durante la serata si discuteranno i vari aspetti della depressione fornendo informazioni sui sintomi, le possibili cause e gli strumenti di trattamento disponibili

La seconda serata, fissata per mercoledì 20 novembre sul tema “Affrontare i disturbi ed il comportamento alimentare. Come riconoscere ed intercettare per tempo i primi segnali e come intervenire”, vedrà protagonisti la psicologa Claudia Cilione e Lorenzo Pradelli, nutrizionista.

L’incontro si concentrerà sui disturbi del comportamento alimentare con un analisi delle sue manifestazioni, delle cause psicologiche e fisiche e delle eventuali strategie di intervento e di prevenzione.