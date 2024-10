Cene con delitto a Verona e provincia. Ad Halloween, ma non solo

Ecco le migliori cene con delitto organizzate a Verona e provincia.

Sempre più spesso sentiamo parlare di Cena con delitto. Si tratta di una cena in cui i commensali sono chiamati a risolvere un caso di omicidio in uno spettacolo teatrale architettato ad hoc. Tra una portata e l’altra lo scopo è indagare sul delitto e interrogare i sospettati per scoprire l’assassino, l’arma del delitto e il movente. Anche Verona e la sua provincia offrono l’occasione per cimentarsi con enigmi gialli e quale periodo migliore se non questo per mettersi alla prova? Ecco alcuni luoghi che propongono questo genere di intrattenimento.

Cena hollywoodiana a Cannes – Verona.

Il 16 novembre alle ore 20.30 in Via Galileo Galilei è organizzata una cena con delitto a tema cinema e spettacolo. La storia investigativa si divide in 3/4 atti ciascuna da 10/15 minuti. Lo spettacolo di cena con delitto viene inscenato durante le pause tra le varie portate: antipasto, primo, secondo e dolce, permettendo ai commensali di gustare le pietanze senza interruzioni e di godersi lo spettacolo senza pause.

La trama vede come protagonista Liam, il più amato e famoso attore Hollywoodiano. Alloggia nel suo sontuoso e appariscente attico quando a un tratto un rumore assordante spaventa tutti i vicini. Tutti attoniti e senza parole… increduli ai loro occhi! Riverso a terra in salotto giace il corpo di Liam! Tutti vogliono sapere la verità: omicidio e suicidio?

Cena e musica alla Cantina Monteci – Pescantina.

Giovedì 31 ottobre il salone di cantina Monteci a Pescantina si tingerà in giallo per l’evento Cena con Delitto: una cena spettacolo animata dalla compagnia teatrale Schegge di Fantasia, durante la quale gli ospiti saranno invitati ad investigare per la risoluzione di un delitto.

La serata sarà accompagnata da un’elegante cena servita dal rinomato catering La Crème in abbinamento ai vini Monteci. Una volta risolto il mistero che farà da fil rouge della cena sarà possibile proseguire la serata con musica DJ set. L’incontro è presso la Cantina giovedì 31 ottobre, dalle 20.30 alle 2.30.

Cena con spettacolo al Ristorante Valpolicella – Negrar.

Durante la sera di Halloween, il Ristorante Valpolicella di Negrar apre le sue porte per coniugare la tradizione gastronomica locale con uno spettacolo a tema. La cena è organizzata da Experienze che si sposta di città in città offrendo trame sempre nuove.

La cena si terrà il 31 ottobre dalle ore 20.30, fino alle 23.59, con un prezzo per adulti di € 43,00 con antipasto, primo, secondo e dessert oltre a vini della Valpolicella e acqua inclusi.

Passeggiata con delitto – Verona.

Un’alternativa alla classica cena con delitto a Verona è la una passeggiata con delitto. La città eternamente innamorata diventa teatro di un mistero che solo con ingegno e spirito di squadra potrà essere risolto. Partecipando a una Passeggiata con delitto, sarà possibile diventare protagonisti di un’indagine avvincente che condurrà nei luoghi più emblematici della città.

La missione porterà i partecipanti tra i monumenti storici, trasformati in vere e proprie scene del crimine. Utilizzando l’app myCityHunt, ci si potrà immergere completamente nelle indagini, conducendo interrogatori e analizzando prove. La passeggiata con delitto è prenotabile sul sito myCityHunt, ha inizio presso Piazza dei Signori ed è della durata di circa 3 ore.