A Verona gli attori recitano “in bottega” del centro storico

A Verona gli attori sono “in bottega” del centro storico: ecco dove e quando.

A Verona lunedì 4 novembre al via la nuova rassegna “Attori in bottega” che porta il teatro in luoghi di solito fruiti per altri scopi, abitandoli in site specific, in questo caso in alcune botteghe del centro storico di Verona. Il progetto è itinerante, si svolge ogni volta in una bottega diversa con una diversa performance della durata di 15 minuti.

Otto appuntamenti a ingresso libero con inizio alle ore 18. Il progetto del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio fa parte della sua 57esima stagione. Progetto in collaborazione con Società Mutuo Soccorso Porta Palio e Camera di Commercio di Verona. Per info www.teatroscientifico.com.

Il programma.

04/11 “Un po’ di vida” Gioielleria Porta Borsari Vicolo S. G. In Foro, 1A. Con Elisa Lombardi e Valerio Mauro.

06/11 “Una storia di scarpe” Principe 1936″, Corso Portoni Borsari, 31. Con Andrea de Manincor e Andrea Cortelazzo.

07/11 “Ma che bontà” Dolciumi Le Bonta’ dal 1936, Via Stella 16/A. Con Andrea de Manincor e Andrea Cortelazzo.

12/11 “D’altri la poesia” Artep, Corso Sant Anastasia, 34. Con Isabella Caserta e Andrea Cortelazzo.

18/11 “In vino veritas” Caffe’ Coloniale, Piazza F. Viviani, 14C. Con Isabella Caserta, Valerio Mauro e Andrea Cortelazzo.

19/11 “Altre Giuliette!” Soho Verona, Via Rosa, 3A. Con Isabella Caserta e Andrea Cortelazzo.

20/11 “Joie de vivre” S. Nicolo’ Abbigliamento, Via Anfiteatro, 6b. Con Elisa Lombardi e Valerio Mauro.

21/11 “Principessa Melusina” Il Tempo Verona, Piazza Viviani, 14b. Con Elisa Lombardi e Valerio Mauro