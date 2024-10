Rubano computer e tablet da un appartamento, due arrestati

Furti in appartamento a Selva di Progno, rintracciati e arrestati i due presunti autori.

Furti in appartamento, è scattato il mandato di arresto per due uomini, entrambi 35enni, originari del Marocco e domiciliati in provincia di Rovigo, che nell’aprile scorso, dopo aver raggiunto a bordo della propria utilitaria una abitazione nel Comune di Selva di Progno, infrangevano con un sasso il vetro di una portafinestra e si introducevano nella villetta dove asportavano un notebook e un tablet, per un valore di oltre mille euro, per poi darsi alla fuga; nella circostanza, però, venivano sorpresi dalla vittima, di rientro a casa, che contattava immediatamente i carabinieri tramite il numero di emergenza 112.

Probabilmente è stato il sopraggiungere di più autovetture dell’Arma e la predisposizione di posti di controllo in tutta la zona interessata, che ha spinto i due uomini ad abbandonare poco distante dal luogo del reato, la refurtiva trafugata e allontanarsi così indisturbati. Le indagini, partite dalla descrizione fornita dalla vittima dell’autovettura notata allontanarsi dalla propria abitazione, ha invece permesso ai militari di identificare gli autori.

Così, alle prime ore di martedì 29 ottobre, unitamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Bonifacio e della Compagnia di Castelmassa, i carabinieri di Badia Calavena hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale, rintracciando uno dei due responsabili presso il proprio domicilio nel comune di Castelmassa e il secondo presso la casa circondariale di Rovigo, dove si trovava già ristretto perché ritenuto responsabile di analoghi reati contro il patrimonio.