Soave: ecco il villaggio delle zucche all’ombra delle mura medievali 

Soave: ecco il villaggio delle zucche all’ombra delle antiche mura medievali.

Soave: ecco il villaggio delle zucche all’ombra delle antiche mura medievali a lato di Porta Verona, dove i colori dell’autunno faranno da padrone. Grazie all’amministrazione comunale, per dieci giorni il vallo della cinta medievale, un tempo percorso da soldati e condottieri, si veste a festa con un percorso a tema e colorato da migliaia di zucche, oltre che da installazioni legate alla festa di Halloween che riproducono piccoli mostriciattoli, fantasmi e animali da brivido.

Non solo un percorso da visitare, ma anche un’esperienza interattiva grazie all’opportunità di scattare delle foto in angoli appositamente allestiti con divertenti scenografie. Un parco a tema, quindi, che si stende per oltre 1000 metri quadri in uno degli angoli più suggestivi di Soave, per la gioia di bambini e famiglie.

E proprio i bambini saranno i protagonisti dei laboratori allestiti in questo villaggio della fantasia, dove affiancati dai genitori potranno cimentarsi nella sfida di intagliare la propria zucca di Halloween, da portare a casa e conservare sul proprio davanzale.

Il villaggio è a ingresso libero e gratuito, dal 31 ottobre al 10 novembre. Nei giorni del 31 ottobre e 1, 2, 3, 9, 10 novembre, saranno attivi anche i laboratori di intaglio delle zucche, grazie anche all’assistenza offerta da alcuni volontari delle associazioni soavesi.