Al via i lavori di ristrutturazione agli “Angeli Custodi”

Al via i lavori di ristrutturazione alla scuola d’infanzia e nido “Angeli Custodi”.

Al via i lavori di ristrutturazione alla scuola dell’infanzia e nido “Angeli Custodi”: la giunta ha approvato un progetto per rifare parte del tetto. La scuola è in via Rizzoli 10 a Quinzano. Questo intervento costerà 150 mila euro e servirà a risolvere problemi di infiltrazioni d’acqua piovana che hanno danneggiato il tetto e le pareti della scuola.

I lavori prevedono la sostituzione della guaina di impermeabilizzazione del tetto, che ora ha pieghe e distaccamenti. Sarà messo un nuovo strato impermeabilizzante, che garantirà una buona protezione contro l’acqua. Alla fine dei lavori, saranno sistemati anche i pluviali, che servono a far defluire l’acqua dal tetto, e si faranno controlli per assicurarsi che non ci siano problemi.

L’assessore all’Edilizia scolastica, Elisa La Paglia, ha ringraziato gli uffici per la rapida organizzazione dei lavori, assicurando che tutto sarà fatto in sicurezza e che la scuola rimarrà accessibile e utilizzabile durante l’intervento.