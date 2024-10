Verona, palcoscenico del “Teatro nei quartieri”: il programma.

“Teatro nei quartieri”: dal 3 novembre al 13 dicembre, Verona ospiterà la 17esima edizione della rassegna con un interessante programma. Un’iniziativa voluta dal comune di Verona e gestita dall’Assessorato al Decentramento, che porta spettacoli gratuiti nei quartieri della città, per avvicinare i veronesi al teatro con una programmazione ricca e di qualità. Sotto la direzione artistica di Andrea Castelletti, gli spettacoli spaziano dal cabaret alla commedia classica e contemporanea.

Spettacoli e Programma Completo.

Gli spettacoli sono programmati nei vari teatri delle circoscrizioni cittadine, con orari fissi: mercoledì, giovedì e venerdì alle 20:45 e la domenica alle 17. Ogni evento è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata tramite il sito modusverona.it.

Ecco il programma completo.

Domenica 3 novembre – Teatro S. Giovanni Evangelista, Santa Lucia “I promessi sposi on air” della Compagnia Accademia dei Folli di Torino. Una rivisitazione in chiave comica delle vicende manzoniane, dove Renzo, Lucia e gli altri protagonisti prendono vita in uno spettacolo divertente e fresco.

Giovedì 7 novembre – Sala S. Maria Ausiliatrice, Ponte Crencano. “Una cena di addio” della compagnia Onda Larsen di Torino. Una coppia decide di smettere di frequentare amici con cui non si trova più in sintonia. Uno spettacolo che fa riflettere con leggerezza sui rapporti e sul cambiamento.

Venerdì 15 novembre – Teatro Aurora, via Fracastoro. “Generali a Merenda” di Teatro Impiria di Verona, per la regia di Gherardo Coltri. Una farsa basata sul testo di Boris Vian, dove generali grotteschi e caricaturali giocano alla guerra con un umorismo dissacrante.

Giovedì 21 novembre – Teatro Don Steeb, San Michele Extra. “C’è un uomo nel mio letto!” della Compagnia Cast di Padova con Andrea de Manincor e Sabrina Modenini. Un marito di ritorno a casa trova uno sconosciuto nel suo letto… Una commedia degli equivoci che sorprende e diverte.

Domenica 24 novembre – Teatro S. Massimo “Odissea Bonsai” di Ippogrifo Produzioni, scritto e diretto da Alberto Rizzi. Una lettura leggera e moderna dell’Odissea di Omero, pensata come un ironico libretto d’istruzioni per affrontare le difficoltà della vita.

Venerdì 6 dicembre – Teatro David, Ca’ di David. “La mamma di Arlecchino non dorme mai” del Centro Teatrale da Ponte di Vittorio Veneto. La storia di un figlio che si trova a dover accudire la madre anziana, un tema universale raccontato con humor e delicatezza.

Mercoledì 11 dicembre – Circolo 1° Maggio, Montorio “Teatrottanta Dance Party” della Compagnia Orti Erranti / Modus Produzioni, con Andrea Castelletti. Uno spettacolo che si trasforma in festa, dove teatro e musica anni ’80 si fondono in un’esperienza tutta da ballare.

Venerdì 13 dicembre – Teatro Camploy “Cyrano de Bergerac” della compagnia Fuori Rotta di Padova. Una rivisitazione in chiave comica del celebre dramma romantico di Cyrano, il poeta spadaccino dal cuore grande e dal naso inconfondibile.

Un teatro in tutti i quartieri.

Ogni spettacolo è accompagnato dalla presentazione di associazioni locali che operano nel sociale, offrendo così uno spazio anche per la solidarietà. L’assessore al Decentramento Federico Benini ha spiegato come “Il Teatro nei Quartieri” rappresenti un’occasione per la comunità di godere della cultura e del teatro a due passi da casa, in un clima di vicinanza e partecipazione.