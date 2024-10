Dimissioni in massa dei consiglieri, decade il sindaco di Castagnaro.

Dimissioni in massa dei consiglieri, decade il sindaco di Castagnaro Christian Formigaro: in dieci se ne vanno. Ieri mattina, nove di loro hanno formalizzato le proprie dimissioni attraverso un atto notarile, causando automaticamente lo scioglimento del consiglio comunale. Questo gruppo include sei membri della maggioranza e quattro dell’opposizione, che hanno espresso disaccordo sul fatto che, a loro avviso, il sindaco tendesse a prendere decisioni autonomamente, senza coinvolgere il resto della squadra.

Questa serie di dimissioni fa seguito a quelle già rassegnate pochi giorni prima dal consigliere di maggioranza Luca De Grandis, che aveva lasciato per motivi personali. Il totale dei consiglieri votanti è dodici, e le dieci dimissioni hanno privato l’amministrazione del numero necessario per proseguire. Tra i dimissionari vi sono anche figure di rilievo, come il vicesindaco Andrea Trivellato, già sindaco per due mandati, mentre solo tre membri – tra cui l’assessore Andrea Donella, capogruppo della maggioranza – sono rimasti al fianco di Formigaro.

Ora la Prefettura nominerà un commissario straordinario, che si occuperà della gestione ordinaria del Comune fino alle prossime elezioni, previste per la primavera del 2025. Questo tipo di situazione non è nuova per Castagnaro: già nel 2011, infatti, la giunta dell’allora sindaco Luca Sordo cadde a causa delle dimissioni di nove consiglieri, provenienti sia dalla maggioranza sia dall’opposizione.

Gli ex consiglieri della maggioranza hanno motivato il loro gesto lamentando una mancanza di dialogo nelle scelte, mentre l’opposizione ha criticato il presunto “immobilismo” dell’amministrazione. Formigaro ha espresso profonda amarezza, affermando di non aver mai immaginato una conclusione così improvvisa del suo mandato.