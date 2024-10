Tutto pronto per la festa dei marroni a Castel d’Azzano: musica, castagne e solidarietà.

A Castel d’Azzano torna la Festa dei Marroni, organizzata da Azzano Live Odv, un gruppo di amici che uniscono passione per la convivialità e impegno solidale. Saranno tre giorni di festa con tanta musica, ottimo cibo e bevande, e un’atmosfera positiva per ritrovarsi e divertirsi insieme.

Le proposte culinarie.

Castagnaccio e castagne a volontà, perfette per riscaldarsi e gustare il sapore dell’autunno. Zucca fritta, risotto, cotechino e crauti, hamburger e patatine. Il tutto annaffiato da “buon vinello” e birra artigianale. Ci sarà anche Il parampampoli, una bevanda alcolica servita alla fiamma, per chi cerca un tocco di calore in più.

Programma della Festa.

Venerdì 1 novembre : dal pomeriggio le castagne saranno pronte, e alla sera ci sarà la cena con l’accompagnamento musicale di DJ Masu .

: dal pomeriggio le con l’accompagnamento musicale di . Sabato 2 novembre : le cucine aprono sia a pranzo che a cena , con musica dal vivo e DJ set per tutta la giornata.

: le , con musica dal vivo e per tutta la giornata. Domenica 3 novembre: ultimo appuntamento a pranzo, con le cucine aperte e musica per concludere in allegria.

La festa si terrà nel piazzale della sala polifunzionale Santa Maria Annunziata, davanti a Piazza Pertini, in via Isotta Nogarola. Un ringraziamento speciale all’architetto Alfonsino Dolci per la disponibilità della location.