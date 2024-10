A Verona in piazza si festeggia Halloween in musica.

A Verona in piazza Santa Toscana si festeggia Halloween: un pomeriggio di musica, racconti e trucco bimbi per la festa di Ognissanti. L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre, dalle 17 alle 20 in piazza. Saranno proposte tante attività per i più piccoli e le loro famiglie, per divertirsi insieme. L’evento è gratuito ed è aperto a tutti.

Con questa iniziativa, infatti, il Movimento per l’affido e l’adozione Aps, all’interno del progetto “Affidiamoci in Tandem. Per un’ecologia delle relazioni”, finanziato dalla Regione Veneto, vuole promuovere nella città le relazioni, la vicinanza e il sostegno reciproco tra famiglie con minori d’età e forme di solidarietà diffusa e di affido leggero a favore di bambini e ragazzi che vivono nei nostri quartieri.

Nel pomeriggio sarà proposta anche una merenda, a cura della Fevoss Verona Santa Toscana, e sarà allestito un apposito spazio con la truccabimbi Alessandra.

Ad animare l’evento lo spettacolo dei ragazzi della scuola BTMusic (Mad District) e delle scuole medie e superiori (I Dorma), che proporranno dei brani musicali. Concluderanno I Puntapum, storico gruppo di genitori di Verona nato dalla Scuola Corte dei Bambini di Villa Buri, che faranno ascoltare il loro repertorio popolare.