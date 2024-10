A4 nel weekend dei “Morti”: ecco come cambia la viabilità.

A4 nel weekend dei “Morti”: come cambia la viabilità della Brescia-Padova interessata da nuovi interventi notturni per migliorare la sicurezza e la qualità della strada. Ecco i tratti e gli orari in cui la viabilità subirà delle modifiche per permettere i lavori.

Spartitraffico tra Verona Est e Soave.

Da lunedì 28 a mercoledì 30 ottobre, dalle 21:00 alle 5:00, tra i chilometri 298+300 e 299+300 in direzione Venezia, sarà riqualificato lo spartitraffico centrale. In questo tratto sarà disponibile una corsia ridotta e un’altra di dimensioni regolari.

Tra Sommacampagna e l’innesto con l’A22.

Tra lunedì 28 e giovedì 31 ottobre, dalle 22:00 alle 6:00, sempre in direzione Venezia, si effettueranno interventi tra i chilometri 270+300 e 272+300. Anche qui saranno aperte due corsie, una delle quali ridotta.

Rifacimento della Pavimentazione tra Peschiera e Sirmione.

Nella notte di martedì 29 ottobre, dalle 22:00 alle 6:00, in direzione Milano, i lavori di pavimentazione tra i chilometri 258+000 e 255+000 renderanno disponibile una sola corsia di marcia.