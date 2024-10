A Verona un incontro pubblico per difendere gli anziani dalle truffe.

A Verona un incontro pubblico per difendere gli anziani dalle truffe: domani martedì 29 ottobre alle 17 nella sala convegni della polizia locale in via del Pontiere 32. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale per informare i cittadini, e in particolare gli anziani, sui rischi delle truffe. Il tema sarà al centro dell’evento “Come difendersi dalle truffe agli anziani”, con suggerimenti utili per riconoscere e prevenire raggiri.

A introdurre l’incontro sarà l’assessore alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, affiancata dal comandante della polizia locale, Luigi Altamura, e da Flavio Marchiotto, ex funzionario esperto in sicurezza. Il presidente della prima circoscrizione modererà l’evento, creando uno spazio per domande e scambi con i presenti.

Durante l’incontro verranno analizzati i metodi più comuni con cui i malintenzionati si avvicinano alle persone anziane, e saranno illustrati diversi consigli pratici per evitare di cadere in inganno.