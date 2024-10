Diventare clown dottore a Verona: aperte le iscrizioni al corso.

L’associazione di volontariato Essere Clown Verona apre le iscrizioni per il nuovo corso di formazione per diventare clown dottore o clown di corsia, impegnandosi a portare sorrisi e buonumore in ospedali e strutture di accoglienza. L’evento di presentazione dell’iniziativa è per giovedì 21 novembre alle 20:30 nella sede dell’associazione a Sant’Ambrogio di Valpolicella. La partecipazione alla serata è essenziale per chi intende iscriversi al corso, come spiega Silvano Rizzardi, presidente dell’associazione, noto anche con il suo nome d’arte “dottor Polpetta”.

Il percorso formativo, pensato per trasmettere le competenze di base e avanzate del “clowning”, partirà sabato 11 gennaio 2025. Le prime lezioni si terranno nell’aula Zanotto di Villa Bassani-Brenzoni, con appuntamenti previsti sabato dalle 14:00 alle 18:30 e la domenica successiva dalle 9:00 alle 18:00. Dopo il modulo base, i partecipanti proseguiranno la loro preparazione nella palestra della scuola primaria Pascoli e nella sede associativa, dove affronteranno il modulo avanzato.

Il corso si concluderà con una cerimonia speciale giovedì 19 giugno 2025, durante la quale i nuovi clown dottori riceveranno i loro attestati ufficiali.