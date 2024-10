Il gatto più bello del mondo è stato incoronato a Verona.

Bounty, un magnifico gatto persiano di 6 anni dal raro mantello “golden shade”, è stato incoronato gatto più bello del mondo 2024 a Verona. Questo splendido esemplare, proveniente da un allevamento di Roma, ha conquistato tutti per la sua bellezza unica e la dolcezza. Loredana Febaldini e Barbara Ciamarra dell’allevamento DolceAmore Cattery, emozionate, raccontano come Bounty sia l’amato capostipite del loro allevamento, difficile da eguagliare per eleganza e affetto.

Durante la premiazione per i cuccioli, Louis, un Maine Coon di sei mesi dell’allevamento Tommyland di Brescia, ha incantato pubblico e giudici con la sua stazza imponente, già sorprendente per la giovane età.

La 46esima edizione del Cat Show di Verona, l’Esposizione Internazionale Felina organizzata dall’E.N.F.I. (Ente Nazionale Felinotecnica Italiana), ha attirato migliaia di visitatori. I presenti hanno potuto osservare da vicino gatti di molte razze, assistendo a competizioni e scoprendo i segreti di veterinari e allevatori. In uno spazio apposito, i bambini si sono divertiti ad accarezzare i gatti e a realizzare disegni che parteciperanno a un contest speciale. I vincitori saranno presto annunciati sui social dell’evento.

Maria Sole Farinelli, presidente del Club Felino di Verona, ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare adulti e bambini sull’amore e la cura che ogni animale domestico richiede. Grazie all’interesse di visitatori e allevatori, la manifestazione cresce ogni anno, con un grande obiettivo: ridurre gli abbandoni attraverso una maggiore consapevolezza.

L’evento ha visto la partecipazione di giudici internazionali e il supporto di enti locali, sponsorizzato da Farmina e con il media partner Deep Club organization.