Ragazza 14enne vittima di violenza di un pakistano residente a Verona.

A Bolzano, una ragazza di 14 anni è stata la vittima di una violenza sessuale mentre aspettava l’autobus, da parte di un pakistano residente a Verona. I fatti, secondo la ricostruzione dell’Ansa Trentino, risalirebbero alla sera di venerdì 25 ottobre, intorno alle 19.30. Il 40enne avrebbe approcciato la giovane alla fermata, chiedendole indicazioni. La ragazza, spaventata dalla sua insistenza, avrebbe tentato di allontanarsi, ma l’uomo l’avrebbe fermata, trascinandola in un’area appartata.

Dopo circa quindici minuti, una persona di passaggio ha notato la ragazza che piangeva e ha chiamato il 112. Sul posto sono giunti rapidamente le forze dell’ordine e i sanitari, che hanno portato la ragazza in ospedale per le cure necessarie e gli accertamenti del caso. La polizia ha rintracciato il sospettato poco dopo, e lo ha portato in questura.

L’uomo che vive stabilmente in Italia e lavora nel settore della ristorazione, è stato poi sottoposto a custodia cautelare, come disposto dal giudice sabato 26 ottobre.