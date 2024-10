Soave: 700 mila euro di finanziamento dalla Provincia per via San Lorenzo.

Il Comune di Soave ha ottenuto un finanziamento di 700 mila euro dalla Provincia di Verona per ampliare via San Lorenzo, un’importante strada che collega il centro del paese con Monteforte d’Alpone e l’autostrada. Questo progetto, dal costo complessivo di circa un milione di euro, mira a rendere la strada più sicura e spaziosa, separando le corsie per ciascun senso di marcia.

L’intervento prevede anche la creazione di un percorso protetto per ciclisti e pedoni, separato dalla carreggiata per ridurre i rischi per chi si muove a piedi o in bicicletta. Via San Lorenzo, infatti, è stata scenario di numerosi incidenti, inclusi tre mortali negli ultimi quindici anni, dovuti principalmente alla scarsa larghezza della strada e alla visibilità ridotta in alcune curve.

Già l’anno scorso l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Matteo Pressi, aveva installato una nuova illuminazione in alcuni tratti critici come misura provvisoria. Ma l’ampliamento della strada è sempre stato considerato l’unica vera soluzione per migliorare la sicurezza.

Il sindaco Pressi ha spiegato che il progetto, elaborato in collaborazione con la Provincia, è nato proprio per rispondere alle esigenze di sicurezza degli abitanti, in particolare per ciclisti e pedoni. L’obiettivo, ha detto Pressi, è permettere a tutti di muoversi in sicurezza, soprattutto chi sceglie di camminare o andare in bici.

Anche la Provincia, rappresentata dal presidente Flavio Pasini, ha sottolineato l’importanza del progetto, evidenziando come la sicurezza stradale sia una priorità per l’ente. Con un sostegno di 700 mila euro, la Provincia ha deciso di supportare Soave in questo intervento necessario. La fase di progettazione dell’opera è già avanzata, con l’avvio dei lavori previsto per la fine del 2025.