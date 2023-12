Cosa fare a Verona e provincia nel fine settimana.

Cosa fare a Verona e provincia nel fine settimana: torna un altro weekend ricco di atmosfera natalizia ed eventi. E quindi anche questo weekend i mercatini di Natale sono un’ottima soluzione per chi volesse immergersi un pò nell’esperienza natalizia, tra bancarelle di frittelle e Vin brulè.

Ottimi sono anche i mercatini del Lago di Garda, precisamente a Lazise, Garda, Bardolino, circondata da ruota panoramica, trenino, slitta di Babbo Natale 3D e una bella pista di pattinaggio.

Rimanendo nel tema Natale, è da citare il Concerto di Natale al Teatro Blu, in programma per sabato 16 dicembre alle ore 21. Sarà Merysse a cantare su queste note natalizie, una talentuosa artista, riuscita ad entrare nella prestigiosa scuola Disney. La sua voce sarà poi accompagnata da chitarra e batteria, promettendo così di trasportare coloro che assistono in un vero e proprio viaggio nella magia del Natale.

Non può mancare lo sport.

Non si può non ricordare la Christmas Run o corsa dei Babbi Natale, programmata per domenica 17 dicembre. Una corsa o camminata senza scopo competitivo, la cui partenza sarà alle ore 9.40 e prevedendo due percorsi distinti: da 5 km o da 10 km. È adatto per adulti e bambini, dando anche la possibilità di travestirsi proprio da Babbo Natale.

Se invece la corsa non fa per voi, c’è sempre l’opzione pattinaggio nella pista di ghiaccio installata in zona Arsenale oppure al Platys Center, il cui ingresso può essere in qualsiasi fascia oraria e per qualsiasi età, senza alcun limite (noleggio pattini compreso nella quota d’ingresso).

Un’altra alternativa sportiva è la partita casalinga al Pala AGSM AIM tra Rana Verona e TopVolley Latina, in programma domenica 17 alle ore 18.

Presepi e passeggiate nel fine settimana a Verona e dintorni.

Sempre presente è la mostra Presepi dal mondo, installata in Gran Guardia. Permette a chi vi accederà di passeggiare tra le varie tradizioni e usanze che ogni popolo del mondo ha nella realizzazione di questi piccoli grandi paesi, in occasione dell’arrivo del Natale.

Un evento alternativo invece è quello organizzato a Caprino Veronese domenica 17 dicembre dalle ore 9, ossia un’escursione guidata alla scoperta dei numerosi presepi sparsi fra boschi e antiche contrade del paese, con caldo aperitivo finale presso la Cantina Vinicio Bronzo. La durata della passeggiata sarà circa di 4/5 ore, per un totale di 7 km e mezzo circa.

Andiamo a teatro.

Nel pomeriggio di sabato 16 dicembre, ore 16.30, al teatro Stimate andrà in scena “GGG”, uno spettacolo adatto per qualsiasi età, dai bimbi ai più adulti, vedendo in scena la piccola Sofia rapita da un gigante. Non ha intenzione di mangiarla però, anzi, insieme andranno alla scoperta del paese dei Giganti, scoprendo così i segreti più misteriosi che ha da offrire.

Continuano le messe in scena, questa volta a Castelnuovo del Garda, con la rappresentazione di “un Natale al giorno“, ispirata al “pianeta degli alberi di Natale” di Gianni Rodari. Sul palco verrà rappresentata la storia di una bimba che incontra un particolare personaggio, apparsole in sogno. Scopre così nuove parti di sé stessa e l’importanza delle piccole cose, attraverso un viaggio immerso nella fantasia e nel fantastico. Il teatro protagonista è il Dim Teatro comunale, nel giorno 17 dicembre alle ore 16.

Tra una passeggiata e un assaggio di vino.

Andando sul tema del cibo non si può non citare l’escursione e degustazione offerta dalla Valpolicella per sabato 16 dicembre, dalle 14.30 alle 18. Si tratta di una particolare passeggiata immersa tra i vigneti della Valpolicella, conducendo i partecipanti in una delle più belle e meglio conservate vallate che la Valpolicella ha da offrirci. Al termine del percorso i partecipanti verranno accolti dalla cantina Corte Borghetti con una degustazione dei suoi 4 vini più prestigiosi con accompagnamento di prodotti tipici locali.