Fino a 250mila euro di credito per le imprese veronesi: come averli

Confiditer: per le imprese veronesi un credito fino a 250 mila euro. Come fare.

Le aziende di Verona e provincia possono accedere a un credito con finanziamenti fino a 250mila euro grazie a Confiditer, la cooperativa di garanzia legata a Confcommercio Verona. Il prestito è gestito da Fidimpresa Turismo Veneto ed è pensato per micro, piccole e medie imprese.

A cosa serve questo finanziamento.

Le aziende possono richiedere il credito per espandere l’attività, innovare e migliorare i processi aziendali, rendere l’azienda più efficiente dal punto di vista energetico. Avere liquidità per nuove assunzioni, sviluppo commerciale e pagamenti ai fornitori. Ma attenzione, Il finanziamento non può essere usato per ripagare debiti bancari già esistenti o per rinegoziare mutui e prestiti.

I vantaggi.

Si possono ottenere fino a 250mila euro. Non serve aprire nuovi conti correnti né cambiare banca. È un’alternativa al credito tradizionale.

“Si tratta di un’opportunità importante per le imprese del territorio, perché non richiede nuovi rapporti bancari ed è complementare al credito ordinario”, spiega Paolo Artelio, presidente di Confiditer.

“Il nostro obiettivo – aggiunge Nicola Dal Dosso, direttore generale di Confcommercio Verona e di Confiditer – è supportare gli imprenditori nella gestione finanziaria, aiutandoli a scegliere le soluzioni di credito più adatte alle loro esigenze”.

Info.

Gli esperti di Confiditer sono disponibili su appuntamento nella sede centrale di Verona in via Sommacampagna 63/H e nelle sedi Confcommercio della provincia. Email: info@confiditer.it. Telefono 045/956764.