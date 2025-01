Spopola a Legnago il San Valentino con il prete

San Valentino, a Legnago il prete organizza la cena degli innamorati: tutto esaurito.

A Legnago alla festa degli innamorati si cena dal prete: il 14 febbraio nel salone parrocchiale di Casette, al via la serata romantica ma solo per coppie sposate. È un mix di romanticismo, spiritualità e riflessione questa iniziativa che ha riscosso un grande successo, tanto che i posti disponibili sono già esauriti.

Non si tratterà comunque di una semplice cena, ma di un percorso che intreccia amore di coppia e fede. Gli sposi condivideranno un pasto a lume di candela, preparato dai volontari della parrocchia, mentre tra una portata e l’altra verranno proposte letture bibliche per approfondire il valore del matrimonio. A guidare la serata sarà padre Stefano Panizzo, che accompagnerà i presenti in un momento di preghiera e riflessione, culminando con la celebrazione dell’eucaristia.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera sarà la musica dal vivo e un servizio d’eccezione: ai tavoli, infatti, le pietanze verranno servite da coppie con anni di esperienza matrimoniale alle spalle, pronte a offrire non solo piatti fumanti, ma anche la loro testimonianza sulla bellezza e le sfide della vita coniugale.