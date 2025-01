Un veronese brevetta la targa dell’auto salva pedoni: si chiama Elvia98.

Ogni 18 ore un pedone muore sulle strade italiane e un veronese brevetta la targa dell’auto salva pedoni: è Elvia98. Nel 2024 sono già 475 le vittime degli investimenti, e il numero è in crescita rispetto all’anno scorso. Per affrontare questa emergenza, Angiolino Marangoni, imprenditore di Verona, ha sviluppato un dispositivo luminoso brevettato a livello europeo, pensato per avvisare i pedoni se un’auto sta frenando.

Come funziona “Elvia98”.

Si tratta di un sistema di luci che si accendono automaticamente quando l’automobilista preme il freno. Davanti all’auto appare una scritta verde lampeggiante: “Salvavita pedone”, così chi sta per attraversare capisce se il conducente si è accorto della sua presenza. Dietro il veicolo si accende la scritta “Ostacoli pericolo”, avvisando le auto che seguono di non sorpassare, riducendo così il rischio di incidenti.

Questo sistema è universale e può essere installato su qualsiasi veicolo. Non esistono oggi luci dedicate ai pedoni, e spesso questi vengono ingannati credendo che un’auto li abbia visti quando invece il conducente è distratto.

L’appello alle istituzioni.

In questi giorni è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada, ma secondo Marangoni esiste ancora un vuoto normativo sulla sicurezza dei pedoni. Per questo ha scritto al ministro Matteo Salvini, al presidente Sergio Mattarella e all’europarlamentare Paolo Borchia, chiedendo che “Elvia98” venga omologato o che si introducano sistemi simili sulle auto.

“Oggi le auto hanno la frenata automatica, ma questo non basta a evitare gli incidenti sulle strisce pedonali. Con “Elvia98”, i pedoni diventano “veggenti”, cioè possono capire se l’automobilista si sta fermando o meno”, spiega Marangoni.

L’inventore ha anche annunciato che inizierà una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, per insegnare ai giovani l’importanza di queste tecnologie che possono salvare vite umane.

Chi è Angiolino Marangoni.

Nato nel 1950 a Verona, Marangoni è un imprenditore e inventore noto per le sue idee innovative. Nel mondo del calcio ha creato dispositivi come le porte antinfortunistiche e il carrello per trasportarle in sicurezza. Durante il Covid ha realizzato mascherine trasparenti per aiutare le persone sorde a leggere il labiale.

Nel 2017 ha presentato la prima versione di “Elvia98”, già adottata in passato su alcuni scuolabus di Vigasio e San Martino Buon Albergo. Ora spera che questa tecnologia possa essere riconosciuta a livello nazionale e diventare un aiuto concreto per ridurre la strage sulle strade italiane.