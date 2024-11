Nuovo anno accademico: il vescovo di Verona presiede la messa universitaria

Mercoledì 13 novembre, nella Chiesa di San Paolo a Veronetta, è stata celebrata la messa universitaria di inizio anno accademico dal Vescovo di Verona Domenico Pompili. Il rito è stato accompagnato dal coro universitario, che ha reso l’atmosfera ancora più suggestiva.

Durante l’omelia, il Vescovo Pompili ha parlato dell’importanza della fiducia: “Fidarsi degli altri e della vita stessa”, ha spiegato, “è fondamentale per ricevere e donare il bene. E la curiosità è lo strumento migliore per crescere, perché ci permette di continuare a imparare“.

Verso la fine della messa è intervenuto don Nicola, parroco della chiesa di San Paolo, che si trasferirà in un’altra sede e sarà sostituito da don Pietro Cordioli. Il sacerdote ha parlato di un dono simbolico ricevuto la sera stessa dagli universitari veronesi: una grande moka. Questo oggetto rappresenta l’energia del caffè, che aiuta a rimanere concentrati, ma è anche un simbolo di condivisione. La moka, infatti, non prepara il caffè solo per una persona: è fatta per riunire, per studiare e confrontarsi insieme. Un vero simbolo di amicizia e sostegno reciproco tra studenti.

Alla messa erano presenti molte importanti figure del mondo universitario, come il rettore Pier Francesco Nocini e il presidente dell’Esu Claudio Valente.

La serata si è conclusa con un risotto condiviso da tutti i presenti, rafforzando ancora di più il senso di comunità e unità che questa celebrazione ha voluto ricordare. Un momento perfetto per iniziare l’anno accademico con energia, amicizia e spirito di collaborazione.