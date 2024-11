Olimpiadi a Verona: il leggendario campione di sci scalda i motori a teatro

Manca sempre meno alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, e Verona si sta già scaldando per l’appuntamento olimpico. In questo contesto, la Circoscrizione 2 di Verona propone un’iniziativa pensata per portare lo sport e i suoi valori vicino ai cittadini, con “Storie di Pallalunga”. Questo format, ideato dal giornalista Raffaele Tomelleri, porta al pubblico storie, emozioni e protagonisti del mondo sportivo italiano.

Mercoledì 20 novembre alle ore 18:45, il Teatro Sacro Cuore, in Piazza Donatori di Sangue 1, quartiere Pindemonte, ospiterà l’incontro dal titolo “Lo sport, una valanga (azzurra) di emozioni e valori”. L’evento è realizzato in collaborazione con la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama sportivo nazionale e internazionale.

Gli ospiti.

Piero Gros , leggendario campione di sci, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Innsbruck del 1976.

, leggendario campione di sci, del 1976. Michele Mortali , ex giocatore di rugby del Verona Rugby dal 2018 al 2023.

, ex giocatore di rugby del dal 2018 al 2023. Veronica Brutti , calciatrice e allenatrice a Verona, simbolo dello sport femminile .

, calciatrice e allenatrice a Verona, . Lorenzo Fabiano, giornalista e autore di libri sullo sport.

Durante l’incontro, si parlerà di sport, ma non solo: sarà un momento per condividere storie di vita, valori importanti, passione e aneddoti mai raccontati. L’obiettivo della Circoscrizione e della Commissione Sport, promotori dell’evento, è avvicinare tutti i cittadini allo sport, rendendo l’incontro un’occasione “a portata di mano” per incontrare da vicino grandi campioni.

L’ingresso è libero, e l’incontro è aperto a tutti: atleti, dirigenti, famiglie e curiosi potranno prendere parte a questa serata dedicata allo sport, inteso non solo come competizione, ma come fonte di cultura, aggregazione e ispirazione.