L’ex sindaco Sboarina insegue il ladro a Verona e lo fa arrestare

L’ex sindaco di Verona, Federico Sboarina, ora consigliere comunale, insegue un ladro e lo fa arrestare. Ha assistito alla scena in cui un ragazzo urlava dietro a un giovane in bicicletta, reclamando il proprio cellulare appena sottratto. Notando il comportamento sospetto, Sboarina, che si trovava su uno scooter, ha accelerato per seguire l’individuo, che tentava di nascondersi.

Poco dopo sono arrivati sul posto anche agenti della polizia locale e di Stato, riuscendo a fermare il fuggitivo, un ventitreenne di origine marocchina. La vicenda è avvenuta nella zona del Tribunale di Verona, lunedì 11 novembre. Durante le perquisizioni, nella stanza dichiarata come sua dimora, sono stati rinvenuti anche 350 grammi di sostanze stupefacenti. Il ladro è stato quindi arrestato con l’accusa di furto e possesso di droga.