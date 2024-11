Scandalo nella squadra di sci: in chat foto hot di ragazzine e frasi naziste.

Scandalo nella squadra di sci: in una chat si scambiavano foto hot di ragazzine con commenti, video e frasi naziste. Le indagini hanno portato alla luce questa chat privata, nella quale alcuni membri del gruppo avrebbero condiviso contenuti di natura offensiva e immagini personali non autorizzate. L’inchiesta è stata coordinata dal pubblico ministero che ha inviato cinque avvisi di garanzia ai membri della squadra, compreso il tecnico di riferimento. Come riporta il quotidiano L’Arena.

Secondo quanto ricostruito finora, le accuse riguardano la diffusione di contenuti considerati discriminatori e lesivi della dignità delle persone coinvolte, e in alcuni casi anche di immagini di ragazze, in parte minorenni, immortalate in momenti di intimità o in pose private. A seguito delle indagini, il caso ha preso una svolta giudiziaria per accertare la responsabilità di ciascun indagato nella gestione e condivisione del materiale in questione.

L’episodio ha preso forma grazie alla scoperta fortuita di un genitore che ha deciso di approfondire, per poi scoprire l’esistenza della chat. La procura dei minori di Venezia si sta occupando degli indagati minorenni, mentre il pubblico ministero segue il caso degli adulti.