Nasconde 3 chili di hashish e dosi di coca nell’auto della nonna: arrestato

Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri di San Martino Buon Albergo: nascondeva hashish e cocaina nell’auto della nonna.

Nella giornata di martedì 12 i carabinieri di San Martino Buon Albergo hanno arrestato un 24enne italiano di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, poiché trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente. Il ritrovamento è emerso a seguito di un banale controllo del territorio nella zona dove il giovane dimora, finalizzato a rintracciare uno scooter segnalato come “sospetto”.

Durante la minuziosa perlustrazione di un’arteria stradale, i militari hanno percepito un intenso odore provenire da una autovettura regolarmente parcheggiata e in uso al 24enne. La pattuglia ha pertanto deciso di approfondire la questione e alla presenza del ragazzo ha controllato il veicolo, al cui interno sono stati trovati quasi 3 kg di hashish (suddivisi in panetti con loghi “esotici”) e 70 grammi di cocaina.

Nel prosieguo della perquisizione, estesa poi all’abitazione del giovane, quest’ultimo ha provato ad aggredire a mani nude i carabinieri, nel vano tentativo di disfarsi di altro stupefacente che nascondeva nella sua stanza da letto; ed è proprio lì che sono stati individuati ulteriori involucri delle medesime sostanze, oltre a metanfetamine, marijuana e a un bilancino di precisione.

Al termine degli atti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica, l’arrestato è stato tradotto al carcere di Verona-Montorio.