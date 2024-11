Violenza sulle donne: a Castelnuovo del Garda una fiaccolata per dire “basta”.

Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a Castelnuovo del Garda c’è la fiaccolata “Insieme contro la violenza”. Organizzata dall’amministrazione comunale – assessorato alle Pari opportunità – si concluderà con un momento di riflessione in sala civica con Gianpaolo Trevisi.

Il programma prevede alle 16.30 la partenza della fiaccolata da piazza Libertà con arrivo alle 18 in sala civica XI aprile 1848 per un momento di riflessione condotto dal direttore della Scuola di Polizia di Peschiera del Garda Gianpaolo Trevisi, autore fra gli altri del libro L’amore che non è.

Il percorso della fiaccolata è contraddistinto da una serie di tappe animate di volta in volta dalle varie associazioni del territorio e dai servizi comunali coinvolti a vario titolo in questa tematica: polizia locale, servizi educativi e sportello antiviolenza.

Hanno già assicurato la loro partecipazione le associazioni FORmazione CHIARA, Croce Rossa Italiana – Comitato Basso Garda Veronese, Pink Darsena del Garda, AFI Associazione delle famiglie, Aido, Fidas, La Girandola e Le Beflane. Al termine, un momento di condivisione con aperitivo.

Nelle serate del 24 e 25 novembre il municipio di Castelnuovo del Garda sarà illuminato di rosso.