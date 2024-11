La mensa Filippini compie un anno: al via ricerca sulle abitudini alimentari degli universitari.

La mensa degli universitari Filippini, la prima di Campagna Amica in Italia, compie un anno raggiungendo importanti traguardi. In collaborazione con Coldiretti Verona, Esu Verona e la Cooperativa Sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria, è stato presentato oggi 13 novembre, un bilancio del progetto, che ha visto oltre 26 mila studenti serviti, con l’offerta di 28 mila pasti preparati con ingredienti locali a km zero. La mensa ha contribuito a promuovere le eccellenze gastronomiche del territorio, diventando un punto di riferimento anche per i docenti.

Inoltre, è stata lanciata una ricerca sulle abitudini alimentari degli studenti, intitolata “Food & Colour”, finalizzata a migliorare i servizi di ristorazione universitaria. Il progetto raccoglierà feedback attraverso un questionario online per comprendere le preferenze e le esigenze degli utenti, con l’obiettivo di adattare l’offerta alle loro aspettative.

La mensa, che offre un menù stagionale con piatti freschi e a base di prodotti locali, ha riscontrato grande apprezzamento anche per le opzioni vegetali e salutari. La collaborazione tra le istituzioni ha permesso di creare un servizio che soddisfa le necessità alimentari degli studenti, contribuendo allo stesso tempo a sostenere l’economia locale e a promuovere la sostenibilità.