A Peschiera c’è Pavillon Cheese 2024: viaggio sensoriale tra i migliori formaggi .

A Peschiera il 17 novembre, al Padiglione degli Ufficiali di Peschiera del Garda c’è Pavillon Cheese 2024 dedicato ai migliori formaggi. Un evento esclusivo volto alla promozione della cultura casearia. Un’opportunità per immergersi in un mondo di tradizioni, sapori e racconti.

Dalle 10 alle 19, la Galleria del Padiglione degli Ufficiali si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico per il meglio della produzione casearia locale, dove produttori e esperti del settore presenteranno i loro formaggi più pregiati. Non solo un’esposizione, ma anche un’occasione di approfondimento e di scoperta, con degustazioni guidate a cura di Chiara Tosi, esperta degustatrice Onaf, che condurrà due sessioni riservate (su prenotazione), svelando i segreti del mondo del formaggio, dai metodi di produzione alle peculiarità di ogni varietà.

Il Pavillon Cheese 2024 è più di un semplice evento gastronomico: è un viaggio sensoriale che racconta le storie dei produttori locali, dei loro pascoli e delle tradizioni casearie che rendono unico ogni formaggio. Un’occasione per confrontarsi direttamente con chi ogni giorno lavora per offrire il meglio della qualità italiana, in un ambiente dove si incontrano anche i pregiati abbinamenti con i vini del territorio.