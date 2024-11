I grandi rossi veronesi della Valpolicella sbarcano “nella City”.

I grandi rossi veronesi nel capoluogo meneghino: il Consorzio Tutela Vini Valpolicella è pronto a presentare “Valpolicella nella City – Milano Autumn Edition”. In collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier (Ais) Lombardia, l’appuntamento è il 18 novembre al The Westin Palace di Milano. Qui gli operatori del settore e gli appassionati avranno l’occasione di scoprire le eccellenze vinicole di uno dei territori più affascinanti e celebri d’Italia.

L’evento, che si terrà nel cuore di Milano, offrirà una panoramica completa sui vini che hanno reso la Valpolicella famosa in tutto il mondo, tra cui Amarone, Valpolicella Superiore e Ripasso. Saranno presenti venti produttori locali, pronti a raccontare le storie dietro le etichette e a far degustare una selezione di vini pregiati, che mettono in luce la ricchezza e la varietà di questo straordinario territorio.

Un aspetto centrale dell’evento sarà la masterclass esclusiva “Amarone (R)evolution: la Valpolicella in versione 2.0”, già sold-out, che avrà come protagonista il celebre Amarone, simbolo della Valpolicella. Con la conduzione della giornalista e sommelier Sara Missaglia, e il supporto tecnico del Consorzio, questa sessione approfondirà gli aspetti stilistici e tecnici che rendono l’Amarone un pilastro dell’enologia italiana, tra tradizione e innovazione.

“Valpolicella nella City” non è solo una manifestazione di degustazione, ma un viaggio sensoriale che avvicina i partecipanti alla cultura, alla storia e alle tradizioni enologiche della Valpolicella. Nonostante la masterclass sia già esaurita, l’evento offrirà comunque numerose opportunità di incontro, confronto e degustazione con i produttori, rendendo la giornata un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e i professionisti del settore vinicolo.