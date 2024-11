Ecco come sarà la nuova palestra nel parco di Veronetta

Ecco come sarà la nuova palestra nel parco pubblico della Provianda di Veronetta.

Via libera alla realizzazione della nuova palestra pubblica che sorgerà nell’area verde adiacente al grande parco pubblico della Provianda a Veronetta. Si potrà praticare pallacanestro, calcetto e pallavolo, ci saranno 90 posti a sedere e sarà una struttura libera da barriere architettoniche.

Siamo nel cuore di Veronetta e più precisamente nel quartiere universitario, dove sono in fase di realizzazione le opere compensative relative al programma complesso ex caserme Santa Marta e Passalaqua. Tra queste è prevista una palestra che, per mitigarne l’impatto all’interno del grande parco, sarà semi-interrata sul lato nord ed est mentre gli altri fronti saranno aperti su piani inclinati o affossati. Il risultato sarà una conformazione architettonica che richiama i riferimenti delle strutture difensive dei bastioni, con un alternarsi di linee geometriche spezzate, resa moderna con l’utilizzo del vetro, delle schermature e dalla copertura a verde.

La giunta ha quindi approvato il progetto esecutivo dell’opera nell’ambito del ‘Parco Urbano’, uno dei tre interventi previsti dal programma che corrispondono ad altrettanti piani urbanistici attuativi (gli altri sono ‘Housing sociale’ e ‘Parco urbano’).

I lavori saranno realizzati dall’associazione temporanea di imprese che si è aggiudicata l’appalto degli interventi di riqualificazione e recupero legati all’edilizia residenziale per un importo di quasi 5 milioni di euro e dovranno essere terminati entro due anni.

Pallacanestro, calcetto e pallavolo con tribuna.

All’interno dell’edificio, progettato a norma per l’utilizzo anche di persone con disabilità, troveranno spazio una sala di attività destinata al gioco della pallacanestro, del calcetto e della pallavolo con tribuna per il pubblico per circa 90 posti a sedere e spazi riservati ai disabili, spogliatoi per gli atleti e i giudici e locali tecnici oltre a locali amministrativi.

Sala fitness.

Ci sarà inoltre una sala attività per fitness/riscaldamento e blocchi per servizi igienici, nonché la sistemazione a verde degli spazi esterni in parte attrezzati a parco fitness.

Come sarà.

Il piano della copertura (finito con tetto a verde estensivo) sarà accessibile direttamente dall’esterno e percorribile in tutta la sua estensione tramite piani inclinati che seguono il bordo delle facciate e che si accordano armonicamente con i movimenti del terreno delle sistemazioni esterne. Dal lato sud-est partiranno due rampe di pendenza diversa che condurranno alla copertura più alta collocata sopra il campo da gioco con altezza e dimensioni sufficienti per svolgere attività agonistica.

Il prospetto nord è caratterizzato da un grande sporto in aggetto a protezione della facciata vetrata dove si trova l’ingresso principale alla palestra. Oltre ad avere funzione di protezione per l’ingresso, la pensilina ospiterà altresì una parte dei pannelli fotovoltaici.