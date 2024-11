Obiettivo sicurezza, bar e locali di Isola della Scala nel mirino della polizia

Controlli straordinari della polizia in bar e locali di Isola della Scala: 6 verbali di infrazione, 41 le persone identificate.

Ieri sera, martedì 12, la polizia di Stato, con la collaborazione della polizia locale, ha messo in campo un servizio straordinario di controlli del territorio a Isola della Scala. Sono stati attivati specifici posti di controllo in determinate aree cittadine dove, nell’ultimo periodo, sono stati segnalati, da parte degli abitanti di Isola della Scala, episodi vandalici e delinquenziali.

Particolare attenzione è stata rivolta ad alcuni locali pubblici presenti in zona, dove sono state effettuate specifiche verifiche e accertamenti. In particolare, gli operatori, dopo aver controllato 5 locali, hanno redatto 6 verbali di infrazione per irregolarità riscontrate durante gli accertamenti.

In totale, sono 41 le persone controllate, di cui 12 stranieri e 13 risultati positivi in banca dati. Tra i soggetti controllati, gli operatori hanno individuato un 24enne di origine rumene, a carico del quale risultava un rintraccio per la notifica della sanzione amministrativa prevista per il reato di ubriachezza molesta.