Appartamento in fiamme a Castelnuovo, pompieri e vigili salvano un cagnolino

Castelnuovo, incendio all’interno di un appartamento: salvato un cagnolino da polizia locale e vigili del fuoco.

Momenti di paura e apprensione nella mattinata di oggi, martedì 20 agosto, per un incendio improvvisamente scoppiato all’interno di un appartamento in via Milano, a Castelnuovo del Garda.

Sono stati gli agenti della polizia locale, di passaggio nella zona, i primi a notare del fumo uscire da un’abitazione, e hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco. In quel momento in casa, fortunatamente, c’era soltanto il cane, che è stato prontamente messo in salvo dagli agenti e dai vigili del fuoco.

I vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino sono intervenuti con 2 mezzi e 7 operatori. Hanno estinto le fiamme che si erano sviluppate all’interno della cucina e messo in sicurezza gli impianti, evitando che l’incendio si propagasse al resto dell’immobile. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Notevoli i danni alla stanza teatro del rogo. La famiglia di tre persone che abitava la casa ha trovato alloggio presso parenti.