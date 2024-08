A Bardolino appuntamento con lo sport: tutto pronto per il festival

A Bardolino appuntamento con lo sport: tutto pronto per il grande festival.

A Bardolino il 15 settembre inizia il “Festival dello sport Veneto 2024”: la presentazione sarà venerdì 23 agosto alle 11 nella sala Hospitality del Pala Agsm-Aim di viale Olimpia a Verona. Il progetto è stato ideato dal Coni Regionale Veneto con il supporto della Regione Veneto. Inoltre collaborano: Coni Provinciali, Federazioni, Società sportive, amministrazioni comunali e testimonial delle varie discipline.

Ogni singola delegazione provinciale Coni organizza una giornata di sport nelle principali piazze e luoghi del territorio Veneto, promuovendo e facendo provare le singole discipline ai cittadini e ai turisti in visita, con particolare attenzione ai giovani.

Nel corso delle giornate del “Festival dello sport Veneto 2024” verranno organizzati anche degli incontri culturali sui vari temi che interessano lo sport. Quali l’importanza della pratica sportiva, la sua connessione e interazione con gli stili di vita, con il sociale, la salute, l’integrazione e coinvolgimento delle categorie fragili e svantaggiate, l’impiantistica sportiva e altro.

Per quanto riguarda la tappa veronese la data scelta è quella di domenica 15 settembre in una location di grande fascino e prestigio come il lungolago di Bardolino, tra i comuni del lago di Garda più conosciuti e visitati.

L’organizzazione sarà gestita dal Coni Provinciale di Verona, dal Comitato Territoriale della Federazione Italiana Pallavolo di Verona e dal comune di Bardolino.

Alla conferenza stampa presenzieranno il sindaco di Bardolino Daniele Bertasi. Con lui la consigliera comunale bardolinese delegata allo Sport, Alessandra Galiotto; il delegato Coni Verona Stefano Gnesato. Ci saranno anche il presidente Fipav Verona Stefano Bianchini e i rappresentanti delle società, federazioni e associazioni, sportive e non che hanno aderito a questo progetto.